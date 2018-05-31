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ФГВФО не зміг продати одеський стадіон "Чорноморець"

НовиниФінанси    31.05.2018 - 20:17
Фото: стадіон "Чорноморець" (chernomorets.odessa.ua)
Фото: стадіон "Чорноморець" (chernomorets.odessa.ua)

На актив не знайшлося покупців

Аукціон з продажу центрального стадіону "Чорноморець", розташованого в Одесі, не відбувся. Про це свідчать результати аукціону в системі Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Стартова ціна нерухомості становила 1,139 млрд гривень, а сам актив знаходиться на балансі ПАТ "Імексбанк". Аукціон не відбувся через відсутність покупців.

Згідно інформації ФГВФО, наступний аукціон запланований на 11 червня, ціна активу на цей раз знижена на 10% і становить 1,026 млрд гривень.

Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" найбільший на півдні України, розташований в історичному центрі міста Одеса. Одним лотом на продаж виставлено нежитлові будівлі загальною площею 80 289 м2. Комплекс будівель і споруд є унікальним спортивним об'єктом і включає в себе: - спортивну частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення; - бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 м2; - фітнес-центр загальною площею 4 300,00 м2; - готель загальною площею 9 817,00 м2; - підземний паркінг для транспортних засобів; - інші будівлі і приміщення відповідно до його технічним паспортом

ФГВФО врегулював доступ інвесторів до інформації про активи банків, які ліквідуються Банк "Національні інвестиції" продав кредитний портфель на 1,4 млрд гривень і не отримав грошей на рахунку
Теги публікації: ФГВФО, Черноморец, стадион  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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