ФГВФО продав найбільший ТРЦ в Україні за 777 млн грн

Фото: ТРЦ Respublika (УНІАН)

Початкову вартість ТРЦ Respublika знизили в 3,33 рази

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на голандському аукціоні права вимоги за двома кредитами банку-банкрута "Надра", за якими в заставі знаходився недобудований торгово-розважальний центр Respublika. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на інформацію на сайті ProZorro.Продажі.

Переможцем аукціону стала компанія "Солтекс Капітал", яка погодилася заплатити за Respublika 777,13 млн грн.

Як повідомляється на сторінці лоту, продані "майнові права на об’єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту "Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в". Початкова ціна лоту становила 2 млрд 590 млн грн.

За даними ЗМІ, інвестором проекту ТРЦ Respublika був український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Згідно з інформацією на сайті проекту, багатофункціональний комплекс Respublika повинен стати найбільшим торгово-розважальним центром в Україні.

Нагадаємо, станом на 28 січня 2019 року вартість активів усіх банків, що перебувають в управлінні Фонду вкладів фізичних осіб, за балансовою звітністю складає 538,3 млрд грн, при цьому їхня оціночна вартість менша більш ніж у 5,5 разів і становить 93,9 млрд грн.