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Цену стадиона "Черноморец" в Одессе снизили в пять раз

Новости » Экономика    19.07.2019 - 11:10
Цену стадиона "Черноморец" в Одессе снизили в пять раз
Фото: стадион Черноморец (fg.gov.ua)

Стоимость упала до 733 млн грн

Чаша стадиона "Черноморец" в Одессе с комплексом сопутствующих зданий (бизнес-центр, ресторан, хозяйственные помещения и тому подобное) снова выставлена на аукцион. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным пресс-службы, торги состоятся по принципу "голландского аукциона" (то есть, с пошаговым снижением цены) 8 августа. Стартовая цена 733 млн грн. Таким образом, по сравнению с предыдущей попыткой продать стадион, цена снижена в пять раз (с 3,666 млрд грн).

"Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом - 80289 кв. м", - говорится в сообщении.

Организатором торгов является ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года ФГВФЛ не смог продать стадион "Черноморец" в Одессе за 1,139 млрд грн. В июне 2019 года стадион пробовали продать за 3,666 млрд грн, однако покупателей не нашлось.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве за 777 млн грн.

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