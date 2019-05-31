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ЦВК зареєстрував ще 9 кандидатів на виборах Ради

Новини » Вибори 2019    31.05.2019 - 20:33
ЦВК зареєстрував ще 9 кандидатів на виборах Ради
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кандидати балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування

ЦВК зареєстрував ще 9 кандидатів на виборах Ради, які балотуються у порядку самовисування. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У ЦВК зазначили, що комісія перевірила документи, які подали кандидати, і встановила, що вони відповідають вимогам виборчого закону. Тому ЦВК зареєстрував 9 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (ОВО) у порядку самовисування.

Мова йде про Місірука О.М. - в ОВО № 21, Бабенко О.В. - в ОВО № 33, Кривохатька В.В. - в ОВО № 82, Карплюка В.А. - в ОВО № 95, Здоровця О.М. - в ОВО № 97, Клімова Л.М. - в ОВО № 137, Тесаловського О.Б. - в ОВО № 174, Супруненка О.І. - в ОВО № 216, Радька Є.О. - в ОВО № 218.

"Таким чином, станом на 31 травня Комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня ЦВК зареєстрував першого кандидата на виборах Ради. Це кандидат Володимир Пригладь. 

РБК-Україна писало, голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

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