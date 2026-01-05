Центры рекрутинга ВСУ получили доступ к реестру "Оберег": Зеленский подписал закон

Что меняет принятый закон

Согласно документу, центры рекрутинга Вооруженных сил Украины официально включены в перечень субъектов, которые имеют доступ к реестру "Оберіг".

Целью закона является повышение эффективности работы центров рекрутинга ВСУ в сфере привлечения граждан на военную службу по контракту и обеспечения доукомплектования воинских частей мотивированным личным составом.

Какие возможности получат центры рекрутинга

После вступления закона в силу рекрутинговые центры смогут:

получать доступ к данным призывников, военнообязанных и резервистов;

осуществлять адресный подбор кандидатов для службы по контракту;

ускорить процесс рекрутинга;

перейти к современной цифровой модели комплектования войска.

В документе отмечается, что доступ к реестру будет осуществляться с соблюдением требований законодательства и норм защиты персональных данных.

Ожидается, что новые правила сделают систему рекрутинга более прозрачной, эффективной и технологичной.