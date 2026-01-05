RU

Общество Образование Деньги Изменения

Центры рекрутинга ВСУ получили доступ к реестру "Оберег": Зеленский подписал закон

Фото: Данные в реестре "Обериг" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет перечень органов, участвующих в ведении Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Что меняет принятый закон

Согласно документу, центры рекрутинга Вооруженных сил Украины официально включены в перечень субъектов, которые имеют доступ к реестру "Оберіг".

Целью закона является повышение эффективности работы центров рекрутинга ВСУ в сфере привлечения граждан на военную службу по контракту и обеспечения доукомплектования воинских частей мотивированным личным составом.

Какие возможности получат центры рекрутинга

После вступления закона в силу рекрутинговые центры смогут:

  • получать доступ к данным призывников, военнообязанных и резервистов;
  • осуществлять адресный подбор кандидатов для службы по контракту;
  • ускорить процесс рекрутинга;
  • перейти к современной цифровой модели комплектования войска.

В документе отмечается, что доступ к реестру будет осуществляться с соблюдением требований законодательства и норм защиты персональных данных.

Ожидается, что новые правила сделают систему рекрутинга более прозрачной, эффективной и технологичной.

Ранее РБК-Украина писало о цифровизации военно-врачебных комиссий. Отныне выводы ВВК автоматически передаются в реестр "Оберіг", а информация о годности к службе и дате прохождения комиссии отображается в приложении "Резерв+". Это должно сделать процедуру прозрачной, контролируемой и уменьшить риски злоупотреблений.

Также ранее мы подробно рассказывали о том, как работает реестр "Оберіг" в Украине.

