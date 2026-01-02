ua en ru
Без бумаг и задержек: решения ВВК теперь автоматически передаются в реестр "Оберіг"

Пятница 02 января 2026 15:02
Без бумаг и задержек: решения ВВК теперь автоматически передаются в реестр "Оберіг" Фото: Выводы ВВК автоматически передают в реестр "Оберіг" (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Заключения военно-врачебных комиссий отныне автоматически передаются в государственный реестр "Оберіг", а информация о пригодности или непригодности к службе и дату прохождения ВВК отображается в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.

В ТЦК отмечают, что по словам председателя Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, полковника медицинской службы Дмитрия Мирошниченко, цифровизация ВВК стала логичным шагом в условиях военного положения и общего перехода государства к электронным сервисам. Теперь решения военно-врачебных комиссий принимаются с использованием электронных подписей.

Это обеспечивает:

  • фиксацию точного времени принятия решений;
  • прозрачность процедур;
  • полную отслеживаемость действий всех участников процесса - от врача до председателя комиссии.

Использование цифровых инструментов существенно снижает риски злоупотреблений и переводит военно-врачебную экспертизу в понятную и контролируемую цифровую среду.

В то же время в системе пока остаются бумажные носители, прежде всего исторические медицинские данные. В Центральной ВВК отмечают, что цифровизация продолжается и в дальнейшем постепенно будет охватывать все больше направлений военной медицины.

Ранее РБК-Украина писало о возможных изменениях в правила определения годности к военной службе. По словам военного омбудсмена, в Минобороны готовили изменения в приказ №402, которые предусматривают исключение отдельных болезней из перечня оснований для признания годности. В то же время требования к состоянию здоровья сейчас снижены из-за недостатка личного состава, а ВВК оценивает пригодность поверхностно, без учета совокупности нескольких заболеваний.

Также мы рассказывали, в каких случаях военнообязанные не обязаны проходить ВВК, даже если этого требуют в ТЦК. Мы приводили перечень категорий, которых нельзя направлять на медкомиссию (в том числе лиц с инвалидностью, с действующей отсрочкой или бронированием), а также писали, что ВВК не является обязательным условием для получения бронирования.

