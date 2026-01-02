Без бумаг и задержек: решения ВВК теперь автоматически передаются в реестр "Оберіг"

Заключения военно-врачебных комиссий отныне автоматически передаются в государственный реестр "Оберіг", а информация о пригодности или непригодности к службе и дату прохождения ВВК отображается в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП .

В ТЦК отмечают, что по словам председателя Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, полковника медицинской службы Дмитрия Мирошниченко, цифровизация ВВК стала логичным шагом в условиях военного положения и общего перехода государства к электронным сервисам. Теперь решения военно-врачебных комиссий принимаются с использованием электронных подписей.

Это обеспечивает:

фиксацию точного времени принятия решений;

прозрачность процедур;

полную отслеживаемость действий всех участников процесса - от врача до председателя комиссии.

Использование цифровых инструментов существенно снижает риски злоупотреблений и переводит военно-врачебную экспертизу в понятную и контролируемую цифровую среду.

В то же время в системе пока остаются бумажные носители, прежде всего исторические медицинские данные. В Центральной ВВК отмечают, что цифровизация продолжается и в дальнейшем постепенно будет охватывать все больше направлений военной медицины.