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Как работает реестр "Оберег" и кто может не идти в ТЦК: объяснение Минобороны

Украина, Четверг 28 ноября 2024 02:26
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Как работает реестр "Оберег" и кто может не идти в ТЦК: объяснение Минобороны Фото: заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко (mil.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Реестр "Оберег" синхронизирован с ключевыми государственными базами данных, что позволяет автоматически ставить на воинский учет мужчин в возрасте 16-25 лет без посещения ТЦК. Воинский учет доступен в цифровом формате, включая получение учетных документов через приложение "Резерв+".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила в интервью DOU.

Постановлением №932 правительство усовершенствовало работу реестра "Оберег", который теперь синхронизируется с Единым демографическим реестром и базой данных Государственной миграционной службы. Это позволяет автоматически регистрировать мужчин 16–25 лет без их личного обращения в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Автоматическая постановка на учет

  • Мужчины в возрасте 16–25 лет автоматически ставятся на учет без необходимости прохождения медосмотра или посещения ТЦК.
  • Цифровые документы. С 18 лет можно получить военный учетный документ через мобильное приложение "Резерв+".
  • Для тех, кто за границей. Новый формат регистрации позволяет избежать нарушений для граждан, находящихся за пределами Украины и физически не имеющих возможности посетить ТЦК.

Зачем это нужно

  • Разгрузка ТЦК. Работники центров смогут сосредоточить усилия на задачах мобилизации.
  • Защита от ошибок. Благодаря интеграции реестров с другими государственными системами такие категории, как многодетные отцы или пропавшие без вести, получают автоматические льготы или отсрочки.

Результаты внедрения

Реестр "Оберег" сейчас охватывает 98% действующих военнообязанных, тогда как еще год назад этот показатель составлял лишь 30%.

"Для военнообязанных до 60 лет автоматической процедуры пока нет. На данный момент мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны встать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где сотрудник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные.

Технически мы готовы приступить к внедрению автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого необходимо разработать законодательные основания," - отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним,что предприятия обязаны организовывать учет призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с действующим законодательством. Руководители должны назначить специальных работников, отвечающих за это.

Кроме того, процедура бронирования возобновится с 1 декабря 2024 года и проходить она будет исключительно через портал "Дия". А все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

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ТЦК Мобилизация в Украине
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