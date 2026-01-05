Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру "Оберіг": Зеленський підписав закон

Раніше РБК-Україна писало про цифровізацію військово-лікарських комісій. Ввідтепер висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру "Оберіг", а інформація про придатність до служби та дату проходження комісії відображається в застосунку "Резерв+". Це має зробити процедуру прозорішою, контрольованою та зменшити ризики зловживань.

Також раніше ми детально розповідали про те, як працює реєстр "Оберіг" в Україні.