Центры рекрутинга ВСУ получили доступ к реестру "Оберег": Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет перечень органов, участвующих в ведении Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
Что меняет принятый закон
Согласно документу, центры рекрутинга Вооруженных сил Украины официально включены в перечень субъектов, которые имеют доступ к реестру "Оберіг".
Целью закона является повышение эффективности работы центров рекрутинга ВСУ в сфере привлечения граждан на военную службу по контракту и обеспечения доукомплектования воинских частей мотивированным личным составом.
Какие возможности получат центры рекрутинга
После вступления закона в силу рекрутинговые центры смогут:
- получать доступ к данным призывников, военнообязанных и резервистов;
- осуществлять адресный подбор кандидатов для службы по контракту;
- ускорить процесс рекрутинга;
- перейти к современной цифровой модели комплектования войска.
В документе отмечается, что доступ к реестру будет осуществляться с соблюдением требований законодательства и норм защиты персональных данных.
Ожидается, что новые правила сделают систему рекрутинга более прозрачной, эффективной и технологичной.
Ранее РБК-Украина писало о цифровизации военно-врачебных комиссий. Отныне выводы ВВК автоматически передаются в реестр "Оберіг", а информация о годности к службе и дате прохождения комиссии отображается в приложении "Резерв+". Это должно сделать процедуру прозрачной, контролируемой и уменьшить риски злоупотреблений.
Также ранее мы подробно рассказывали о том, как работает реестр "Оберіг" в Украине.