Головна » Життя » Зміни

Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру "Оберіг": Зеленський підписав закон

Понеділок 05 січня 2026 20:19
Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру "Оберіг": Зеленський підписав закон Фото: Дані в реєстрі "Оберіг" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює перелік органів, що беруть участь у веденні Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Що змінює ухвалений закон

Згідно з документом, центри рекрутингу Збройних сил України офіційно включені до переліку суб’єктів, які мають доступ до реєстру "Оберіг".

Метою закону є підвищення ефективності роботи центрів рекрутингу ЗСУ у сфері залучення громадян на військову службу за контрактом та забезпечення доукомплектування військових частин вмотивованим особовим складом.

Які можливості отримають центри рекрутингу

Після набуття законом чинності рекрутингові центри зможуть:

  • отримувати доступ до даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • здійснювати адресний підбір кандидатів для служби за контрактом;
  • прискорити процес рекрутингу;
  • перейти до сучасної цифрової моделі комплектування війська.

У документі наголошується, що доступ до реєстру здійснюватиметься з дотриманням вимог законодавства та норм захисту персональних даних.

Очікується, що нові правила зроблять систему рекрутингу більш прозорою, ефективною та технологічною.

Раніше РБК-Україна писало про цифровізацію військово-лікарських комісій. Ввідтепер висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру "Оберіг", а інформація про придатність до служби та дату проходження комісії відображається в застосунку "Резерв+". Це має зробити процедуру прозорішою, контрольованою та зменшити ризики зловживань.

Також раніше ми детально розповідали про те, як працює реєстр "Оберіг" в Україні.

Володимир Зеленський Мобілізація в Україні Військовий облік
