Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру "Оберіг": Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює перелік органів, що беруть участь у веденні Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Очікується, що нові правила зроблять систему рекрутингу більш прозорою, ефективною та технологічною.

У документі наголошується, що доступ до реєстру здійснюватиметься з дотриманням вимог законодавства та норм захисту персональних даних.

Метою закону є підвищення ефективності роботи центрів рекрутингу ЗСУ у сфері залучення громадян на військову службу за контрактом та забезпечення доукомплектування військових частин вмотивованим особовим складом.

Згідно з документом, центри рекрутингу Збройних сил України офіційно включені до переліку суб’єктів, які мають доступ до реєстру "Оберіг".

Раніше РБК-Україна писало про цифровізацію військово-лікарських комісій. Ввідтепер висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру "Оберіг", а інформація про придатність до служби та дату проходження комісії відображається в застосунку "Резерв+". Це має зробити процедуру прозорішою, контрольованою та зменшити ризики зловживань.

