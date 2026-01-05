Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру "Оберіг": Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює перелік органів, що беруть участь у веденні Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Що змінює ухвалений закон
Згідно з документом, центри рекрутингу Збройних сил України офіційно включені до переліку суб’єктів, які мають доступ до реєстру "Оберіг".
Метою закону є підвищення ефективності роботи центрів рекрутингу ЗСУ у сфері залучення громадян на військову службу за контрактом та забезпечення доукомплектування військових частин вмотивованим особовим складом.
Які можливості отримають центри рекрутингу
Після набуття законом чинності рекрутингові центри зможуть:
- отримувати доступ до даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- здійснювати адресний підбір кандидатів для служби за контрактом;
- прискорити процес рекрутингу;
- перейти до сучасної цифрової моделі комплектування війська.
У документі наголошується, що доступ до реєстру здійснюватиметься з дотриманням вимог законодавства та норм захисту персональних даних.
Очікується, що нові правила зроблять систему рекрутингу більш прозорою, ефективною та технологічною.
Раніше РБК-Україна писало про цифровізацію військово-лікарських комісій. Ввідтепер висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру "Оберіг", а інформація про придатність до служби та дату проходження комісії відображається в застосунку "Резерв+". Це має зробити процедуру прозорішою, контрольованою та зменшити ризики зловживань.
Також раніше ми детально розповідали про те, як працює реєстр "Оберіг" в Україні.