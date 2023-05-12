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В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв

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Мелитополь, Пятница 12 мая 2023 07:13
В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв Фото: в Мелитополе произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он уточнил, что взрыв был сильным, и прогремел в центре города.

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города", - пишет мер в своем Telegram-канале.

Что стало причиной взрыва и какие последствия - в настоящее время не известно.

"Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", - добавил Федоров.

Напомним, в начале мая во временно оккупированном Мелитополе пытались ликвидировать очередного гауляйтера - в результате подрыва взрывчатки он получил травмы и был госпитализирован.

Перед этим сообщалось, что в оккупированных Васильевке, Михайловке и Токмаке Запорожской области произошли взрывы.

Ранее мы писали, что 27 марта в Мелитополе произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие.

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Мелитополь Взрыв
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