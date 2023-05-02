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В оккупированном Мелитополе покушались на гауляйтера, он в больнице

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Мелитополь, Вторник 02 мая 2023 15:30
В оккупированном Мелитополе покушались на гауляйтера, он в больнице Фото: в оккупированном Мелитополе покушались на гауляйтера (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня пытались ликвидировать очередного гауляйтера. В результате подрыва взрывчатки он получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"По уточненным данным, сегодняшний утренний взрыв постучал в дом заместителя начальника так называемого управления внутренних дел временно оккупированной части Запорожской области, когда тот открывал ворота", - сообщил Федоров.

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"А вот и подробности утреннего взрыва в Мелитополе. Как сообщают орки, совершено покушение на заместителя начальника так называемого "областного ГУМВД Запорожской области", - пишет "РИА Мелитополь".

Известно, что у его ворот было заложено взрывное устройство. Гауляйтер был госпитализирован с травмами.

Напомним, что утром мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в городе. По его словам, после этого на место инцидента помчались оккупационная "полиция" и "скорые".

Также сообщалось, что российские оккупанты начали менять гауляйтеров в Мелитополе.

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Мелитополь Взрыв
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