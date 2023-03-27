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Оккупанты выбегали из зданий в нижнем белье. Появились подробности взрывов в Мелитополе

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Мелитополь, Понедельник 27 марта 2023 11:22
Оккупанты выбегали из зданий в нижнем белье. Появились подробности взрывов в Мелитополе Фото: появились подробности взрывов в Мелитополе Запорожской области 27 марта (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 27 марта, в Мелитополе произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Российские военные выбегали оттуда в нижнем белье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Много раз мы говорили о том, что в захваченных зданиях техникума и вуза расположены как казармы, так и здание, где располагается "администрация" их спецслужбы так называемого "МГБ". Поэтому сегодня утром именно в этих двух зданиях и раздались взрывы", - рассказал он.

По данным главы города, там было общежитие, где проживали российские военные, там было офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого "МГБ".

"Очевидцы видели, как просто в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные", - добавил он.

Федоров также напомнил, что Мелитополь сегодня превратился в сплошную военную базу.

"Часто враг прикрывается именно гражданским населением или среди жилых кварталов размещает свою военную технику и казармы для проживания своих военных", - констатировал мэр города.

Как сообщалось, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.

Позже стало известно, что в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов.

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