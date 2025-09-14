Оккупанты атаковали микроавтобус в Запорожской области: пострадал мужчина

Армия РФ атаковала микроавтобус в Запорожской области. В результате удара мужчина получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

По словам Федорова, 60-летний мужчина ранен в результате атаки врага.

В одном из поселков Пологовского района россияне совершили атаку беспилотником. Из-за удара fpv-дроном поврежден микроавтобус.

Обстрелы Украины

В ночь на 14 сентября РФ ночью атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 58 дронами.

Силы ПВО обезвредили 52 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Утром враг атакует новой волной БпЛА с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности", - предупреждают ПС.

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне нанесли самый массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.