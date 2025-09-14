Россияне запустили ночью 58 дронов и одну ракету на Украину: как отработала ПВО

В ночь на 14 сентября россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой и 58 "Шахедами", "Герберами" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 52 вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ .

В частности, россияне атаковали Украину с направлений Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, Силами противовоздушной обороны сбито и подавлено 52 вражеских "Шахедов", "Гербер" и других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме этого, зафиксировано попадание ракеты и шести ударных дронов на трех локациях, а также падение сбитых обломков на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что утром россияне начали новую волну атак беспилотниками с северо-восточного направления.