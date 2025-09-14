ua en ru
Россияне запустили ночью 58 дронов и одну ракету на Украину: как отработала ПВО

Воскресенье 14 сентября 2025 09:35
UA EN RU
Иллюстративное фото: как отработала ПВО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 14 сентября россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой и 58 "Шахедами", "Герберами" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 52 вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

В частности, россияне атаковали Украину с направлений Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, Силами противовоздушной обороны сбито и подавлено 52 вражеских "Шахедов", "Гербер" и других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме этого, зафиксировано попадание ракеты и шести ударных дронов на трех локациях, а также падение сбитых обломков на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что утром россияне начали новую волну атак беспилотниками с северо-восточного направления.

Удары РФ по Украине

Ночь на 14 сентября в Украине была относительно тихой, однако накануне ночью россияне выпустили по Украине 164 дрона и баллистику.

При этом Силам ПВО удалось обезвредить 137 вражеских дронов, однако было зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых на трех локациях.

