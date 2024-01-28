ua en ru
Вс, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Москвы горит театр, из-под купола валит дым (видео)

Москва, Воскресенье 28 января 2024 11:13
UA EN RU
В центре Москвы горит театр, из-под купола валит дым (видео) Фото: в центре Москвы горит театр (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы утром 28 января. Там горит театр сатиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы 112 и Shot.

В центре Москвы вспыхнул пожар в театре сатиры на Триумфальной площади. Здание было построено в 1911 году, сначала там был цирк.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. РосСМИ пишут, что загорелись деревянные конструкции купола кровли, огонь продолжает распространяться.

На опубликованных в сети кадрах заметно, как из-под купола здания валит дым. На месте инцидента, как отмечают россияне, работают 62 пожарных и 14 единиц техники.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Недавно в Санкт-Петербурге сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Несколько дней назад под Челябинском вспыхнул мощный пожар на мебельной фабрике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Пожар
NEWS
Тарифы, пенсии и субсидии: ждать ли изменений в феврале
Тарифы, пенсии и субсидии: ждать ли изменений в феврале
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России