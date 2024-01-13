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В России новый мощный пожар, горит склад (видео)

Санкт Петербург, Суббота 13 января 2024 09:36
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В России новый мощный пожар, горит склад (видео) Фото: пожар в Санкт-Петербурге вспыхнул 13 января (россМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге сегодня, 13 января. Там горит склад онлайн-магазина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT и росСМИ.

Масштабный пожар возник на складе магазина Wildberries в Шушарах. Это поселок в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Огонь вспыхнул в момент, когда менялась ночная и дневная смена. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек. Пока информации о пострадавших нет.

При этом известно, что огонь охватил площадь не менее 50 тысяч квадратных метров и продолжает распространяться. По сообщениям российских СМИ, пожар уже подходит к стоянке грузовиков.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что пожар достаточно мощный и сопровождается сильным задымлением.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

Также 26 ноября в Челябинске раздался взрыв на тракторном заводе. После этого там вспыхнул масштабный пожар.

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