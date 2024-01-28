У центрі Москви палає театр, з-під купола валить дим (відео)
Сильна пожежа спалахнула у центрі Москви зранку 28 січня. Там горить театр сатири.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали 112 та Shot.
Зазначається, що у центрі Москви спалахнула пожежа у театрі сатири на Тріумфальній площі. Будівля була побудована у 1911 році, спочатку там був цирк.
Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. РосЗМІ пишуть, що загорілися дерев'яні конструкції купола покрівлі, вогонь продовжує поширюватися.
На опублікованих у мережі кадрах помітно, як з-під купола будівлі валить дим. На місці інциденту, як зазначають росіяни, працюють 62 пожежники та 14 одиниць техніки.
Пожежі в Росії
Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.
Нещодавно у Санкт-Петербурзі згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.
Декілька днів тому під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на меблевій фабриці.
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