ua en ru
Нд, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Москви палає театр, з-під купола валить дим (відео)

Москва, Неділя 28 січня 2024 11:13
UA EN RU
У центрі Москви палає театр, з-під купола валить дим (відео) Фото: у центрі Москви палає театр (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Сильна пожежа спалахнула у центрі Москви зранку 28 січня. Там горить театр сатири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали 112 та Shot.

Зазначається, що у центрі Москви спалахнула пожежа у театрі сатири на Тріумфальній площі. Будівля була побудована у 1911 році, спочатку там був цирк.

Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. РосЗМІ пишуть, що загорілися дерев'яні конструкції купола покрівлі, вогонь продовжує поширюватися.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, як з-під купола будівлі валить дим. На місці інциденту, як зазначають росіяни, працюють 62 пожежники та 14 одиниць техніки.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Нещодавно у Санкт-Петербурзі згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Декілька днів тому під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на меблевій фабриці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Пожежа
NEWS
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії