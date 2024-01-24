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Под Челябинском вспыхнул мощный пожар на фабрике, видео

Челябинск, Среда 24 января 2024 09:57
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Под Челябинском вспыхнул мощный пожар на фабрике, видео Фото: под Челябинском вспыхнул мощный пожар (t.me/news_74ru)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар сегодня, 24 января, произошел вблизи российского Челябинска. Там загорелась мебельная фабрика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар вспыхнул ночью вблизи поселка Батуринское в Еткульском районе Челябинской области. Огонь охватил не менее 3600 квадратных метров. Горела крыша мебельной фабрики.

Ближе к утру огонь удалось локализовать. Российское МЧС говорит, что пострадавших вроде бы нет. На месте инцидента работали 60 пожарных и 18 единиц техники.

Руководство фабрики говорит, что сгорел конструкторский цех, нанесен большой ущерб. Но фабрика якобы продолжает работать в обычном режиме.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, 26 ноября в Челябинске раздался взрыв на тракторном заводе. После этого там вспыхнул масштабный пожар.

Недавно в Санкт-Петербурге сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

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Российская Федерация Пожар Челябинск
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