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В центре Львова вспыхнул пожар, на месте много спасателей (видео)

23:05 08.06.2026 Пн
1 мин
Что известно о пожаре в историческом центре города?
aimg Мария Науменко
В центре Львова вспыхнул пожар, на месте много спасателей (видео) Иллюстративное фото: спасатели ликвидируют пожар (t.me/dsns_telegram)
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В центре Львова вечером 8 июня произошел пожар. На месте работает большое количество спасателей и медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики в Telegram.

По информации канала "Типичный Львов", возгорание возникло позади гостиницы "Галиция" вблизи Площади Рынок.

На обнародованных в сети кадрах видно работу пожарно-спасательных подразделений.

Очевидцы сообщают, что к месту происшествия прибыли многочисленные экипажи ГСЧС и кареты скорой помощи.

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Напомним, в конце апреля во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр.

Пожар удалось потушить до прибытия спасателей, а полиция открыла уголовное производство.

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