В центре Львова вспыхнул пожар, на месте много спасателей (видео)
23:05 08.06.2026 Пн
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Что известно о пожаре в историческом центре города?
Иллюстративное фото: спасатели ликвидируют пожар (t.me/dsns_telegram)
В центре Львова вечером 8 июня произошел пожар. На месте работает большое количество спасателей и медиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики в Telegram.
По информации канала "Типичный Львов", возгорание возникло позади гостиницы "Галиция" вблизи Площади Рынок.
На обнародованных в сети кадрах видно работу пожарно-спасательных подразделений.
Очевидцы сообщают, что к месту происшествия прибыли многочисленные экипажи ГСЧС и кареты скорой помощи.
Напомним, в конце апреля во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр.
Пожар удалось потушить до прибытия спасателей, а полиция открыла уголовное производство.