У центрі Львова спалахнула пожежа, на місці багато рятувальників (відео)
23:05 08.06.2026 Пн
1 хв
Що відомо про пожежу в історичному центрі міста?
Ілюстративне фото: рятувальники ліквідовують пожежу (t.me/dsns_telegram)
У центрі Львова ввечері 8 червня сталася пожежа. На місці працює велика кількість рятувальників та медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки в Telegram.
За інформацією каналу "Типовий Львів", займання виникло позаду готелю "Галіція" поблизу Площі Ринок.
На оприлюднених у мережі кадрах видно роботу пожежно-рятувальних підрозділів.
Очевидці повідомляють, що до місця події прибули численні екіпажі ДСНС та карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, наприкінці квітня у Львові невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю в Ісламський релігійно-культурний центр.
Пожежу вдалося загасити до прибуття рятувальників, а поліція відкрила кримінальне провадження.