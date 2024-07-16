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В центре Львова мужчина угрожал совершить самосожжение

Львов, Вторник 16 июля 2024 15:56
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В центре Львова мужчина угрожал совершить самосожжение Иллюстративное фото: в центре Львова мужчина угрожал совершить самосожжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Во Львове под зданием городского совета мужчина облил себя бензином. Он хотел совершить самосожжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Varta1.

По информации издания, инцидент произошел около 12 часов. После этого с мужчиной начали вести переговоры.

В частности, как пишут журналисты, разговаривать с ним начал директор департамента Администрация городского главы Львовского горсовета Евгений Бойко. Затем мужчина зашел в здание горсовета.

На место также приехали полицейские, медики и спасатели.

Обновлено 16:20

Как рассказали РБК-Украина в полиции Львовской области, мужчина облил себя бензином напротив Ратуши во Львове. Затем к нему подошли полицейские, и он сказал, что хочет пообщаться с представителями горсовета.

После этого к мужчине вышли работники мэрии. Он поговорил с ними и ушел.

Напомним, в марте на Закарпатье мужчина попытался совершить самоубийство в здании ТЦК. Его нашли в туалете со следами порезов и кровью на руках.

Также мы писали, что в прошлом году мужчина под Киевом совершил самосожжение на глазах у своей жены.

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