В центре Львова мужчина угрожал совершить самосожжение
Во Львове под зданием городского совета мужчина облил себя бензином. Он хотел совершить самосожжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Varta1.
По информации издания, инцидент произошел около 12 часов. После этого с мужчиной начали вести переговоры.
В частности, как пишут журналисты, разговаривать с ним начал директор департамента Администрация городского главы Львовского горсовета Евгений Бойко. Затем мужчина зашел в здание горсовета.
На место также приехали полицейские, медики и спасатели.
Обновлено 16:20
Как рассказали РБК-Украина в полиции Львовской области, мужчина облил себя бензином напротив Ратуши во Львове. Затем к нему подошли полицейские, и он сказал, что хочет пообщаться с представителями горсовета.
После этого к мужчине вышли работники мэрии. Он поговорил с ними и ушел.
Напомним, в марте на Закарпатье мужчина попытался совершить самоубийство в здании ТЦК. Его нашли в туалете со следами порезов и кровью на руках.
Также мы писали, что в прошлом году мужчина под Киевом совершил самосожжение на глазах у своей жены.
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