У центрі Львова чоловік погрожував здійснити самоспалення

У Львові під будинком міської ради чоловік облив себе бензином. Він хотів зробити самоспалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Varta1 .

За інформацією видання, інцидент стався близько 12-ї години. Після цього із чоловіком почали вести переговори.

Зокрема, як пишуть журналісти, розмовляти з ним почав директор департаменту Адміністрація міського голови Львівської міськради Євген Бойко. Потім чоловік зайшов до будівлі міськради.

На місце також приїхали поліцейські, медики та рятувальники.

Оновлено 16:20

Як розповіли РБК-Україна у поліції Львівської області, чоловік облив себе бензином навпроти Ратуші у Львові. Потім до нього підійшли поліцейські, і він сказав, що хоче поспілкуватися з представниками міськради.

Після цього до чоловіка вийшли працівники мерії. Він поговорив з ними і пішов.