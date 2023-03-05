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Мужчина устроил самосожжение на глазах у жены: в полиции рассказали о ЧП под Киевом

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Киевская область, Воскресенье 05 марта 2023 20:36
Мужчина устроил самосожжение на глазах у жены: в полиции рассказали о ЧП под Киевом Фото: под Киевом госпитализировали пострадавшего мужчину после попытки себя сжечь (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом 60-летний мужчина попытался свести счеты с жизнью путем самосожжения, причем прямо на глазах у своей жены. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми ожогами, и сейчас медики борются за спасение его жизни.

О происшествии сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

Жуткий случай произошел в воскресенье, 5 марта, в поселке Красиловка.

По данным правоохранителей, местный житель облился бензином, после чего зажег спичку и поднес к себе. Свидетельницей таких действий стала жена мужчины.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики "скорой помощи". Пострадавшего после попытки совершения суицида на карете неотложки в сопровождении "копов" доставили в больницу с сильными ожогами.

Мужчина устроил самосожжение на глазах у жены: в полиции рассказали о ЧП под Киевом

Мужчину после попытки суицида с сильными ожогами доставили в больницу (фото: t.me/andrii_nebytov)

Небитов добавил, что в настоящее время полиция Киевской области выясняет все детали и обстоятельства кошмарного инцидента.

"Призываю граждан быть внимательными к своим родным. В случае критических ситуаций, угрозы жизни или здоровью сразу сообщайте полиции", - добавляет офицер.

Мужчина устроил самосожжение на глазах у жены: в полиции рассказали о ЧП под Киевом

Пострадавший был госпитализирован после попытки самоубийства (фото: t.me/andrii_nebytov)

Также он опубликовал видео госпитализации 60-летнего пострадавшего после самоподжога.

Видео: под Киевом госпитализировали мужчину, который вылил на себя горючее и зажег спичку

Ранее сообщалось, что осенью 2021-го в Киеве мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента, но правоохранители успели потушить пламя и задержали его.

Напомним также, что перед этим под Запорожьем женщина облила себя бензином и подожгла.

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