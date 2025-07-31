В центре Краматорска прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях удара

Ситуация на Краматорском направлении

Заметим, что на днях командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач рассказал, как на Краматорском направлении российские штурмовики пытаются прорываться к позициям ВСУ в одиночку, на мотоциклах или даже в костюмах собак.

А ранее в этом месяце российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, где погиб ребенок и пострадали 5 человек.

В то же время в воскресенье 22 июля захватчики обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.

Перед тем российские захватчики дважды атаковали город. Тогда под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди.