У центрі Краматорська пролунав потужний вибух: що відомо про наслідки удару

Ситуація на Краматорському напрямку

Зауважимо, що днями командир батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач розповів, як на Краматорському напрямку російські штурмовики намагаються прориватися до позицій ЗСУ поодинці, на мотоциклах або навіть у костюмах собак.

А раніше цього місяця російські війська атакували Краматорськ керованою авіабомбою. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, де загинула дитина та постраждали 5 людей.

Водночас у неділю 22 липня загарбники обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.

Перед тим російські загарбники двічі атакували місто. Тоді під ворожою атакою опинився приватний сектор та постраждали люди.