У центрі Краматорська пролунав потужний вибух: що відомо про наслідки удару

У центрі Краматорська пролунав потужний вибух. Після нього в небо піднявся стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду та місцеві ЗМІ.
Сьогодні вдень, 31 липня, центр Краматорська опинився під ворожим російським ударом. Після вибуху на місці події піднявся стовп диму.
За попередньою інформацією російський удар по житловій забудові в центрі Краматорська.
КП "КТТУ" повідомляє, що тимчасово змінено схему руху автобусних маршрутів:
Оновлено о 15:13.
Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко станом на зараз, за попередніми даними, є постраждалі.
Зауважимо, що днями командир батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач розповів, як на Краматорському напрямку російські штурмовики намагаються прориватися до позицій ЗСУ поодинці, на мотоциклах або навіть у костюмах собак.
А раніше цього місяця російські війська атакували Краматорськ керованою авіабомбою. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, де загинула дитина та постраждали 5 людей.
Водночас у неділю 22 липня загарбники обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.
Перед тим російські загарбники двічі атакували місто. Тоді під ворожою атакою опинився приватний сектор та постраждали люди.