Рютте неожиданно приехал в Украину (видео)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 15 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского и Twiter Рютте.

Как сообщил сам Рютте, он вместе с Зеленским посетил город Одесса.

"Украинский народ пережил многое - не в последнюю очередь нападение России на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы она могла защищаться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и прочный мир", - написал Рютте в Twitter.



В то же время Зеленский показал видео на котором вместе с генсекретарем НАТО посещает госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений.

Там они пообщались с военными и отметили их.

"Отметил наградами и боевых медиков. Они не только ежедневно помогают нашим воинам в госпитале, но и спасали жизни под обстрелами на Херсонщине, Харьковщине, Николаевщине", - написал Зеленский.



Рютте также отметил украинских врачей и их вклад в спасение жизней.

"Вы посвящаете этому свое время, свои дни, недели, годы. И мы это видим. Это чрезвычайно важно. И именно в этом заключается разница между Украиной и Россией. Это разница между диктатурой и демократией", - подчеркнул Рютте.

Фото: Марк Рютте прибыл в Украину 15 апреля (president.gov.ua)

Украина и НАТО

Украина планировала получить официальное приглашение в НАТО еще на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло.

Теперь же президент США Дональд Трамп заявил, что членство Украины в НАТО маловероятно или непрактично. Позже Трамп вообще заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО.

"Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.