Келлог анонсировал визит в Украину и назвал сроки
Бывший спецпосланник США Кит Келлог анонсировал визит в Украину уже через несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.
Келлог, отвечая в среду, 21 января, на вопрос журналистки издания сказал, что визит в Украину возможен после запланированной поездки в Японию.
"Пожалуй, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом - к вам", - отметил он.
Что известно о Келлоге
Кит Келлог, в отличие от других чиновников, открыто осуждал РФ после ее обстрелов Украины. Когда он приезжал в Киев, страна-агрессор временно приостанавливала обстрелы, за что его называли "Котом", который приносит покой украинцам.
Келлог был среди немногих в команде лидера США Дональда Трампа, кто не боялся прямо говорить о российской агрессии. Он пытался донести до американского президента, что именно Россия не хочет окончания войны и именно на нее нужно давить.
Напомним, ранее Келлог заявил о "финишной прямой" в переговорах по завершению полномасштабной войны в Украине. Он отметил, что ключевыми вопросами являются контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией.
Бывший спецпосланник США отметил, что мир "на последних 10 метрах до завершения этого конфликта". Он также выразил убеждение, что решение этих двух вопросов приведет к тому, что и остальные "станет на свои места".
Кроме того, Келлог выражал убеждение, что российский диктатор Владимир Путин осознает, что ему не удастся одержать победу в войне против Украины. По словам бывшего спецпредставителя, для лидера РФ "это безнадежный бой в долгосрочной перспективе".
О том, чем запомнился Кит Келлог и с чем связано его увольнение с должности спецпредставителя по вопросам Украины - читайте в материале РБК-Украина.