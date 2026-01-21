Келлог анонсировал визит в Украину и назвал сроки

Бывший спецпосланник США Кит Келлог анонсировал визит в Украину уже через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE .

Келлог, отвечая в среду, 21 января, на вопрос журналистки издания сказал, что визит в Украину возможен после запланированной поездки в Японию.

"Пожалуй, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом - к вам", - отметил он.

Что известно о Келлоге

Кит Келлог, в отличие от других чиновников, открыто осуждал РФ после ее обстрелов Украины. Когда он приезжал в Киев, страна-агрессор временно приостанавливала обстрелы, за что его называли "Котом", который приносит покой украинцам.

Келлог был среди немногих в команде лидера США Дональда Трампа, кто не боялся прямо говорить о российской агрессии. Он пытался донести до американского президента, что именно Россия не хочет окончания войны и именно на нее нужно давить.