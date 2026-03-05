Новая станция метро с лифтами: киевляне просят разморозить известный долгострой

На сайте Киевсовета появилась петиция с требованием наконец завершить строительство станции метро "Львовские ворота". Автор обращения предлагает использовать нестандартное техническое решение, чтобы удешевить проект и ускорить его запуск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА .

Главное:

Дата регистрации: 3 марта 2026 года.

3 марта 2026 года. Ключевая идея: Замена эскалаторов на 4 скоростных пассажирских лифта.

Замена эскалаторов на 4 скоростных пассажирских лифта. Статус станции: Основные конструкции возведены, объект законсервирован более 30 лет.

Основные конструкции возведены, объект законсервирован более 30 лет. Необходимое количество голосов: Для рассмотрения городскими властями нужно собрать 6 000 подписей.

В чем суть предложения

"Львовские ворота" расположены на Львовской площади, строительство заморозили еще в середине 90-х. Автор петиции Дмитрий Ревтюх призывает городские власти открыть замороженную станцию.

Вместо традиционных эскалаторов на станции глубокого заложения предлагают установить группу из четырех лифтов большой вместимости (до 30 человек каждый). По мнению автора, это позволит:

существенно уменьшить затраты на монтаж и обслуживание;

обеспечить полную безбарьерность для маломобильных групп населения;

сократить сроки ввода станции в эксплуатацию.

Чтобы петицию рассмотрел городской совет, та должна набрать 6 тысяч голосов в течение 2 месяцев (скриншот)

Что требуют от города

Кроме рассмотрения "лифтовой схемы", активисты просят провести актуальную техническую экспертизу состояния конструкций, которые стоят законсервированными с 90-х годов.

Также в петиции говорится о необходимости обнародовать четкий план работ и найти финансирование в бюджете или через международные гранты.

Что известно о "Львовских воротах" и почему они до сих пор закрыты

Строительство станции на "зеленой" ветке метро началось еще в 1991 году, однако за пять лет работы полностью остановились. Несмотря на то, что подземная часть - платформы и центральный зал - практически готовы, станция остается "призраком" из-за отсутствия выхода на поверхность.

Главной преградой за эти десятилетия стало отсутствие единого плана реконструкции Львовской площади и хроническая нехватка финансирования.

Центральный зал станции "Львовские ворота" (фото: Википедия)

Так должна была выглядеть станция "Львовские ворота", согласно проекту 1990-х годов (фото: Википедия)

Последнюю попытку "реанимировать" проект город сделал в феврале 2022 года, объявив тендер на проектирование достройки стоимостью более 73 млн грн. Однако из-за полномасштабного вторжения торги отменили, а обещанное открытие в 2025 году остается лишь декларацией.