Некоторые автобусы и троллейбусы в Киеве меняют маршруты: когда и какие

Сегодня, 20 декабря, а также завтра, 21 декабря, некоторые автобусы и троллейбусы в Киеве будут курсировать по измененному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

Какие автобусы и троллейбусы будут курсировать по измененному маршруту

В коммунальном предприятии рассказали, что в Киеве запланирован ряд продовольственных ярмарок:

на улице Бульварно-Кудрявской

на улице Голосеевской

на улице Николая Закревского

на улице Иорданской

на улице Академика Шалимова

Учитывая это, в пятницу, 20 декабря, с изменениями движения будет курсировать маршрут автобусов №7: железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - ул. Саксаганского - Галицкая площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Обсерваторная - ул. Сечевых Стрельцов - Львовская площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Дмитриевская - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

В субботу, 21 декабря, от начала движения транспорта до окончания ярмарок движение некоторых маршрутов также будет организовано иначе.

Автобус №2 будет ехать от улицы Вахтанга Кикабидзе до проспекта Отрадного по собственному маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - Виталия Скакуна, далее - по собственному маршруту.

Автобус №39:

в направлении улицы Ракетной: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной)

в обратном направлении - по собственному маршруту

Автобус №101 будет ехать от станции метро "Почайна" до проспекта Красной Калины по собственному маршруту, далее - ул. Рональда Рейгана - ул. Николая Закревского, далее - по собственному маршруту.

Троллейбус №34 будет ехать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)