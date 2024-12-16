В одном из районов Киева произошел провал асфальта, изменено движение транспорта
На левом берегу Киева остановлено движение нескольких трамваев. В частности, в Днепровском районе, на улице Пражской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевпастранса.
В Киеве из-за аварии инженерных сетей на улице Пражской временно остановлено движение трамваев. В то же время, в социальных сетях пишут, что движение трамваев остановилось из-за провала асфальта под трамвайными путями. Речь идет о трамваях № 23, 32 и №33.
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
- маршрут №23: улица А. Навои - депо Дарница;
- маршрут №32: станция метро Лесная - депо Дарница;
- маршрут №33: улица С. Лифаря - депо Дарница.
"Для удобства пассажиров организован автобусный маршрут №33тк: ДВРЗ - площадь Дарницкая", - говорится в сообщении.
Читайте также, на "Укрзалізниці" стартовал новый график железнодорожного движения. Изменения коснулись не только поездов, курсирующих по территории страны, но и международных. В частности, сообщение "Киев - Вена - Киев" с пересадкой в "Чопе" станет на 3 часа быстрее.
Со станции "Чоп" пассажиры, следующие в Киев, осуществляют пересадку на ночной поезд №27/28 "Чоп - Киев". Он отправляется из пересадочного хаба в "Чопе" в 22:38 и прибывает в столицу Украины в 10:01.
Напомним, в Киеве снова запустили трамвай до "Героев Днепра". Речь идет о временном трамвайном маршруте № 16-К "Станция метро "Героев Днепра" - Куреневский парк". Также запустили временный автобусный маршрут № 11-ТК "Улица Сырецкая - Контрактовая площадь".