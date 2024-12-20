В Киеве задерживается движение некоторых троллейбусов и автобусов: номера маршрутов

В Киеве в результате утренней вражеской атаки задерживается движение ряда троллейбусов и автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

При этом КП "Киевпастранс" предупреждает граждан о задержке ряда троллейбусов и автобусов - из-за перекрытия движения на улицах Антоновича и Юрия Ильенко.

В КГГА рассказали, что в столице в результате утренней вражеской атаки 20 декабря местами перекрыто движение.

Напомним, в результате утренней вражеской атаки 20 декабря 2024 года обломки ракет упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах Киева.

Было возгорание - на крышах зданий. Также пылали автомобили. Известно о поврежденной тепломагистрали в Голосеевском районе. Везде работают экстренные службы.

Согласно информации мэра города Виталия Кличко, без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.

По состоянию на 9:20 известно о девяти пострадавших. Четыре человека были госпитализированы. Обнаружили тело одного погибшего.

Несколько ранее мы публиковали также фото последствий обстрела.

Кроме того, россияне атаковали дронами склад под Киевом, где произошло масштабное возгорание.

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