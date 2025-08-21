ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве сегодня перекроют часть улиц и Парковый мост: где ограничения

Четверг 21 августа 2025 06:15
UA EN RU
В Киеве сегодня перекроют часть улиц и Парковый мост: где ограничения Фото: Ремонт дорог в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве сегодня, 21 августа, частично ограничат движение транспорта и пешеходов из-за ремонтных работ.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Улица Михаила Бойчука

21 августа с 6:00 до 22:00 дорожники устраивают верхний слой асфальтобетонного покрытия на нечетной стороне проезжей части - на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого.

В Киеве сегодня перекроют часть улиц и Парковый мост: где ограничения
Схема ограничения движения на ул. Михаила Бойчука (инфографика: КК "Киевавтодор")

Проспект Алишера Навои

С 21 по 30 августа движение частично ограничат в направлении Воскресенского проспекта (с 21 по 23 августа), а в обратном направлении - с 25 по 30 августа. Работы будут выполнять поэтапно без полного перекрытия.

В Киеве сегодня перекроют часть улиц и Парковый мост: где ограничения
Схема ограничения движения на проспекте Алишера Навои (инфографика: КК "Киевавтодор")

Парковый мост

С 21 августа до 20 декабря ограничат движение пешеходов по Парковому мосту через Днепр на Труханов остров. В это время будет продолжаться ремонт мостового полотна.

В Киеве сегодня перекроют часть улиц и Парковый мост: где ограничения
Схема ограничения движения через Парковый мост (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают учитывать ограничения при планировании поездок по городу.

Напомним, с 14 августа на мосту через Десенку в Киеве ввели реверсное движение из-за ремонта. В будни утром большинство полос работают в направлении правого берега, после обеда - в сторону левого. В выходные полосы распределяют поровну.

Также РБК-Украина сообщало, что с 4 до 31 августа в Киеве частично ограничили движение на Столичном шоссе из-за ремонта двух правых полос. Водителям советуют учитывать ограничения и возможные пробки во время планирования маршрута.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине