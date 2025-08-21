В Киеве сегодня перекроют часть улиц и Парковый мост: где ограничения
В Киеве сегодня, 21 августа, частично ограничат движение транспорта и пешеходов из-за ремонтных работ.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Улица Михаила Бойчука
21 августа с 6:00 до 22:00 дорожники устраивают верхний слой асфальтобетонного покрытия на нечетной стороне проезжей части - на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого.
Схема ограничения движения на ул. Михаила Бойчука (инфографика: КК "Киевавтодор")
Проспект Алишера Навои
С 21 по 30 августа движение частично ограничат в направлении Воскресенского проспекта (с 21 по 23 августа), а в обратном направлении - с 25 по 30 августа. Работы будут выполнять поэтапно без полного перекрытия.
Схема ограничения движения на проспекте Алишера Навои (инфографика: КК "Киевавтодор")
Парковый мост
С 21 августа до 20 декабря ограничат движение пешеходов по Парковому мосту через Днепр на Труханов остров. В это время будет продолжаться ремонт мостового полотна.
Схема ограничения движения через Парковый мост (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают учитывать ограничения при планировании поездок по городу.
Напомним, с 14 августа на мосту через Десенку в Киеве ввели реверсное движение из-за ремонта. В будни утром большинство полос работают в направлении правого берега, после обеда - в сторону левого. В выходные полосы распределяют поровну.
Также РБК-Украина сообщало, что с 4 до 31 августа в Киеве частично ограничили движение на Столичном шоссе из-за ремонта двух правых полос. Водителям советуют учитывать ограничения и возможные пробки во время планирования маршрута.