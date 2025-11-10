В Киеве меняют движение нескольких трамваев: какие маршруты и когда будут ездить по новой схеме

В Киеве с 10 по 14 ноября временно изменят маршруты нескольких трамваев из-за ремонта путей на улице Кирилловской.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевпастранс" в Telegram .

Какие маршруты изменят

Движение трамваев №11, №12, №16 и №19 будет ограничено ежедневно с 10:00 до 17:00. В настоящее время транспорт будет курсировать по измененным схемам:

№11, №12, №16 - соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко;

№19 - от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Схема измененного участка маршрутов трамваев № 11,12 и 16 (фото: "Киевпастранс")

Схема трамвайного маршрута № 19 (фото: "Киевпастранс")

Запускают временный автобус

Чтобы обеспечить сообщение между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко, будет запущен временный автобусный маршрут №19Т.

Его маршрут проляжет по улицам: Спасская - Межигорская - Щекавицкая - Константиновская - Еленовская - Кирилловская - Сырецкая - Семена Скляренко - Автозаводская - Полярная до площади Тараса Шевченко. В обратном направлении автобус будет двигаться по той же трассе.

Схема временного автобусного маршрута №19Т (фото: "Киевпастрас")

Киевлян просят отнестись с пониманием

В "Киевпастрансе" извинились за временные неудобства и призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.