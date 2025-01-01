Под Киевом в Новый год произошел пожар: есть погибшие
Под Киевом произошел смертельный пожар 1 января. В Хотяновке в огне погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
Сегодня (1 января, - ред), в 05:34, в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре в селе Хотяновка", - говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что горит хозяйственная постройка по всей площади.
"Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших. Возраст и личности погибших устанавливается. Пожар ликвидирован в 06:48", - отмечают в ГСЧС.
Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.
Как сообщалось, 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.
Кроме того, 17 октября в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек в центре города.
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