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Под Киевом в Новый год произошел пожар: есть погибшие

Киевская область, Среда 01 января 2025 10:35
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Под Киевом в Новый год произошел пожар: есть погибшие Фото: под Киевом произошел смертельный пожар 1 января (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталия Гурковская

Под Киевом произошел смертельный пожар 1 января. В Хотяновке в огне погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Сегодня (1 января, - ред), в 05:34, в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре в селе Хотяновка", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что горит хозяйственная постройка по всей площади.

"Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших. Возраст и личности погибших устанавливается. Пожар ликвидирован в 06:48", - отмечают в ГСЧС.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщалось, 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.

Кроме того, 17 октября в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек в центре города.

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