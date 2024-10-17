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В центре Киева загорелась многоэтажка: что известно

Четверг 17 октября 2024 14:34
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В центре Киева загорелась многоэтажка: что известно Фото: пожар в Киеве (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Нина Еланская

В Киеве 17 октября утром спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из многоэтажек в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что о возгорании стало известно в 11.20.

Пожар произошел в многоэтажке на улице Жилянской в Голосеевском районе Киева. Сообщается, что огонь возник на кухне одной из квартир на восьмом этаже.

В ГСЧС сообщили, что из-за сильного задымления с верхних этажей были эвакуированы пять человек.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось ликвидировать уже в 12.18.

Также известно, что жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причины и возможные последствия возгорания.

Фото: пожар в Голосеевском районе столицы (facebook.com DSNSKyiv)

Обратим внимание, что эти простые действия, которые нужно совершить перед тем, как вы покинете квартиру, помогут снизить риск возникновения пожара:

  1. Выключите все электроприборы: убедитесь, что все бытовые приборы выключены из розетки (утюг, чайник, обогреватель и т.п.).
  2. Убедитесь, что все газовые конфорки и духовка выключены.
  3. Не оставляйте свечи или электрогирлянды включенными.
  4. Закройте окна: при сильном ветре может произойти замыкание проводки.
  5. Проверьте исправность дымовых датчиков, если они установлены.

Напомним, недавно под Киевом дотла сгорел ресторан "Партизан".

Этой ночью после очередной вражеской атаки по столице, в Деснянском районе Киева был обнаружен обломок беспилотника на территории детского сада.

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