В центре Киева загорелась многоэтажка: что известно

В Киеве 17 октября утром спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из многоэтажек в центре города.

Отмечается, что о возгорании стало известно в 11.20.

Пожар произошел в многоэтажке на улице Жилянской в Голосеевском районе Киева. Сообщается, что огонь возник на кухне одной из квартир на восьмом этаже.

В ГСЧС сообщили, что из-за сильного задымления с верхних этажей были эвакуированы пять человек.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось ликвидировать уже в 12.18.

Также известно, что жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причины и возможные последствия возгорания.

Фото: пожар в Голосеевском районе столицы (facebook.com DSNSKyiv)

Обратим внимание, что эти простые действия, которые нужно совершить перед тем, как вы покинете квартиру, помогут снизить риск возникновения пожара: