В центре Киева загорелась многоэтажка: что известно
В Киеве 17 октября утром спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из многоэтажек в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Отмечается, что о возгорании стало известно в 11.20.
Пожар произошел в многоэтажке на улице Жилянской в Голосеевском районе Киева. Сообщается, что огонь возник на кухне одной из квартир на восьмом этаже.
В ГСЧС сообщили, что из-за сильного задымления с верхних этажей были эвакуированы пять человек.
Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось ликвидировать уже в 12.18.
Также известно, что жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причины и возможные последствия возгорания.
Фото: пожар в Голосеевском районе столицы (facebook.com DSNSKyiv)
Обратим внимание, что эти простые действия, которые нужно совершить перед тем, как вы покинете квартиру, помогут снизить риск возникновения пожара:
- Выключите все электроприборы: убедитесь, что все бытовые приборы выключены из розетки (утюг, чайник, обогреватель и т.п.).
- Убедитесь, что все газовые конфорки и духовка выключены.
- Не оставляйте свечи или электрогирлянды включенными.
- Закройте окна: при сильном ветре может произойти замыкание проводки.
- Проверьте исправность дымовых датчиков, если они установлены.
Напомним, недавно под Киевом дотла сгорел ресторан "Партизан".
Этой ночью после очередной вражеской атаки по столице, в Деснянском районе Киева был обнаружен обломок беспилотника на территории детского сада.
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