RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В центре Киева ограничивают движение пешеходов: где именно и как долго придется менять маршрут

16:42 17.04.2026 Пт
2 мин
Отказаться от привычного маршрута киевлянам придется почти на неделю
aimg Ирина Костенко
В одном из переходов в центре Киева решили сделать ремонт (фото иллюстративное: Getty Images)

Жителей и гостей столицы предупредили о важном изменении - ремонте в одном из популярных подземных пешеходов в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и как надолго ограничивают движение пешеходов

В КГГА рассказали, ссылаясь на данные КК "Киевавтодор", что движение пешеходов частично будут ограничивать подземным переходом в Шевченковском районе города.

Речь идет о перекрестке улиц:

  • Крещатик;
  • Прорезная.

Перекресток Крещатика и Прорезной в Киеве (карта: google.com/maps)

Сообщается, что изменения для жителей и гостей столицы запланированы в период:

  • с субботы, 18 апреля;
  • до пятницы, 24 апреля.

Уточняется, что в это время работники ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них) Шевченковского района будут проводить текущий ремонт подземного пешеходного перехода.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что Прорезная улица в Шевченковском районе столицы относится к местности под названием Старый Киев.

Она пролегает от Крещатика и вверх - до Владимирской улицы.

Примыкают к ней улицы Евгения Чикаленко, Бориса Гринченко и Паторжинского.

При этом исторически - во времена Киевской Руси - на месте улицы проходил оборонительный вал (от Золотых ворот и до нынешних Крещатика и Майдана Независимости).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевИнфраструктураХрещатик Советы