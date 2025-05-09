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Штраф на ровном месте? В полиции объяснили, когда и как наказывают пешеходов

Пятница 09 мая 2025 07:30
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Штраф на ровном месте? В полиции объяснили, когда и как наказывают пешеходов За нарушение ПДД пешеходам могут выписать штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Пешеходов, которые нарушают ПДД, могут наказывать штрафами. Для того, чтобы уберечь здоровье и кошелек, необходимо всегда быть осмотрительными и переходить дорогу по специально установленным для этого правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

Каким штрафом и за что могут наказывать пешеходов

Согласно части 1 статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пешеходов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) могут наказывать наложением штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ).

То есть пешеходам-нарушителям могут выписать штраф в размере 255 гривен:

  • за неповиновение сигналам регулирования дорожного движения;
  • за переход проезжей части в неустановленных местах;
  • за переход дороги непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются;
  • за невыполнение других правил дорожного движения.

Те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 НМДГ - 680 гривен.

Если же такие нарушения повлекли за собой создание аварийной обстановки, украинцев могут наказать штрафом в размере 50 НМДГ - 850 гривен (или общественными работами на срок от 20 до 40 часов).

Как пешеходам переходить дорогу по правилам

Правоохранители напомнили, что всем пешеходам и при любых обстоятельствах необходимо соблюдать правила перехода проезжей части.

Так, переходить дорогу пешеходы должны:

  • по пешеходным переходам - подземным или надземным;
  • в случае их отсутствия - на перекрестках (по линиям тротуаров или обочин).

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами:

  • или регулировщика;
  • или светофора;

Первоочередное правило перед выходом на дорогу

Украинцам рассказали, что в целом на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами.

Несмотря на это, в ПДД предусмотрено: прежде чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, необходимо убедиться, что это будет безопасно для жизни и здоровья.

Кроме того, перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств (или любых других объектов, которые ограничивают обзорность), пешеходам необходимо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Штраф на ровном месте? В полиции объяснили, когда и как наказывают пешеходовШтраф на ровном месте? В полиции объяснили, когда и как наказывают пешеходовПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на улицах Украины снова появятся конные патрули и зачем это нужно.

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