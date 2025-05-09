Штраф на ровном месте? В полиции объяснили, когда и как наказывают пешеходов
Пешеходов, которые нарушают ПДД, могут наказывать штрафами. Для того, чтобы уберечь здоровье и кошелек, необходимо всегда быть осмотрительными и переходить дорогу по специально установленным для этого правилам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
Каким штрафом и за что могут наказывать пешеходов
Согласно части 1 статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пешеходов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) могут наказывать наложением штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ).
То есть пешеходам-нарушителям могут выписать штраф в размере 255 гривен:
- за неповиновение сигналам регулирования дорожного движения;
- за переход проезжей части в неустановленных местах;
- за переход дороги непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются;
- за невыполнение других правил дорожного движения.
Те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 НМДГ - 680 гривен.
Если же такие нарушения повлекли за собой создание аварийной обстановки, украинцев могут наказать штрафом в размере 50 НМДГ - 850 гривен (или общественными работами на срок от 20 до 40 часов).
Как пешеходам переходить дорогу по правилам
Правоохранители напомнили, что всем пешеходам и при любых обстоятельствах необходимо соблюдать правила перехода проезжей части.
Так, переходить дорогу пешеходы должны:
- по пешеходным переходам - подземным или надземным;
- в случае их отсутствия - на перекрестках (по линиям тротуаров или обочин).
В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами:
- или регулировщика;
- или светофора;
Первоочередное правило перед выходом на дорогу
Украинцам рассказали, что в целом на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами.
Несмотря на это, в ПДД предусмотрено: прежде чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, необходимо убедиться, что это будет безопасно для жизни и здоровья.
Кроме того, перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств (или любых других объектов, которые ограничивают обзорность), пешеходам необходимо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
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