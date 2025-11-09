Центры единства для украинцев за рубежом: где откроются первые

Украина совместно с ЕС и украинскими общественными организациями готовится к развертыванию Сети единства. Первые центры откроются в Испании и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Telegram.

"Мы работаем над тем, чтобы наши граждане, которые находятся за рубежом, сохраняли связь с государством, имели возможность получить достоверную информацию и принимать информированное и сознательное решение о возвращении домой", - отметила заместитель министра Илона Гавронская.

Она рассказала о планах ведомства развернуть Сеть единства украинцев.

Ее первыми ячейками станут Центры единства, которые уже в этом году откроются в Испании и Германии.

По словам Гавронской, наиболее эффективным подходом к развертыванию Сети единства является трехсторонняя модель, которая заключается в вовлеченности Украины, стран-членов ЕС, а также украинских общественных организаций, которые уже активно работают за рубежом.

"Наша цель - не только создать новые ячейки для украинцев, но и объединить уже существующие инициативы. По сути, мы формируем "сеть сетей", чтобы сделать видимыми и услышанными те активности, которые сегодня реализуют украинские общины, общественные и международные организации", - отметила заместитель министра.