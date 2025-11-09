Центры единства для украинцев за рубежом: где откроются первые
Украина совместно с ЕС и украинскими общественными организациями готовится к развертыванию Сети единства. Первые центры откроются в Испании и Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Telegram.
"Мы работаем над тем, чтобы наши граждане, которые находятся за рубежом, сохраняли связь с государством, имели возможность получить достоверную информацию и принимать информированное и сознательное решение о возвращении домой", - отметила заместитель министра Илона Гавронская.
Она рассказала о планах ведомства развернуть Сеть единства украинцев.
Ее первыми ячейками станут Центры единства, которые уже в этом году откроются в Испании и Германии.
По словам Гавронской, наиболее эффективным подходом к развертыванию Сети единства является трехсторонняя модель, которая заключается в вовлеченности Украины, стран-членов ЕС, а также украинских общественных организаций, которые уже активно работают за рубежом.
"Наша цель - не только создать новые ячейки для украинцев, но и объединить уже существующие инициативы. По сути, мы формируем "сеть сетей", чтобы сделать видимыми и услышанными те активности, которые сегодня реализуют украинские общины, общественные и международные организации", - отметила заместитель министра.
Инициативы для украинцев за рубежом
Ранее РБК-Украина сообщало об открытии в Польше единого информационного портала для украинцев "UA4YOU".
На нем собрано все необходимое для украинцев в Польше: от легализации, поиска работы и открытия собственного бизнеса до медицины, образования и культурных инициатив.
Также украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID. Для этого нужно иметь смартфон с поддержкой NFC (технологии бесконтактной связи) и один из документов: ID-карту или биометрический загранпаспорт.
Технология NFC работает по принципу бесконтактного считывания данных: достаточно приложить документ к телефону - и система автоматически подтвердит личность пользователя.