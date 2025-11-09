ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Центры единства для украинцев за рубежом: где откроются первые

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 03:10
UA EN RU
Центры единства для украинцев за рубежом: где откроются первые Иллюстративное фото: украинцы в Польше (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Украина совместно с ЕС и украинскими общественными организациями готовится к развертыванию Сети единства. Первые центры откроются в Испании и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Telegram.

"Мы работаем над тем, чтобы наши граждане, которые находятся за рубежом, сохраняли связь с государством, имели возможность получить достоверную информацию и принимать информированное и сознательное решение о возвращении домой", - отметила заместитель министра Илона Гавронская.

Она рассказала о планах ведомства развернуть Сеть единства украинцев.

Ее первыми ячейками станут Центры единства, которые уже в этом году откроются в Испании и Германии.

По словам Гавронской, наиболее эффективным подходом к развертыванию Сети единства является трехсторонняя модель, которая заключается в вовлеченности Украины, стран-членов ЕС, а также украинских общественных организаций, которые уже активно работают за рубежом.

"Наша цель - не только создать новые ячейки для украинцев, но и объединить уже существующие инициативы. По сути, мы формируем "сеть сетей", чтобы сделать видимыми и услышанными те активности, которые сегодня реализуют украинские общины, общественные и международные организации", - отметила заместитель министра.

Инициативы для украинцев за рубежом

Ранее РБК-Украина сообщало об открытии в Польше единого информационного портала для украинцев "UA4YOU".

На нем собрано все необходимое для украинцев в Польше: от легализации, поиска работы и открытия собственного бизнеса до медицины, образования и культурных инициатив.

Также украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID. Для этого нужно иметь смартфон с поддержкой NFC (технологии бесконтактной связи) и один из документов: ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Технология NFC работает по принципу бесконтактного считывания данных: достаточно приложить документ к телефону - и система автоматически подтвердит личность пользователя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Путин продолжает террор, потому что верит, что может победить, - Сибига
Путин продолжает террор, потому что верит, что может победить, - Сибига
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины