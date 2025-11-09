Центри єдності для українців за кордоном: де відкриються перші
Україна спільно з ЄС та українськими громадськими організаціями готується до розгортання Мережі єдності. Перші центри відкриються в Іспанії та Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України в Telegram.
"Ми працюємо над тим, щоб наші громадяни, які перебувають за кордоном, зберігали зв’язок з державою, мали можливість отримати достовірну інформацію і приймати поінформоване та свідоме рішення про повернення додому", - наголосила заступниця міністра Ілона Гавронська.
Вона розповіла про плани відомства розгорнути Мережу єдності українців.
Її першими осередками стануть Центри єдності, які вже цього року відкриються в Іспанії та Німеччині.
За словами Гавронської, найбільш ефективним підходом до розгортання Мережі єдності є тристороння модель, яка полягає у залученості України, країн-членів ЄС, а також українських громадських організацій, які вже активно працюють за кордоном.
"Наша мета - не тільки створити нові осередки для українців, але й об'єднати вже існуючі ініціативи. По суті, ми формуємо "мережу мереж", щоб зробити видимими й почутими ті активності, які сьогодні реалізують українські громади, громадські та міжнародні організації", - зазначила заступниця міністра.
Ініціативи для українців за кордоном
Раніше РБК-Україна повідомляло про відкриття у Польщі єдиного інформаційного порталу для українців "UA4YOU".
На ньому зібрано все необхідне для українців у Польщі: від легалізації, пошуку роботи та відкриття власного бізнесу до медицини, освіти та культурних ініціатив.
Також українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID. Для цього потрібно мати смартфон із підтримкою NFC (технології безконтактного зв'язку) та один із документів: ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
Технологія NFC працює за принципом безконтактного зчитування даних: достатньо прикласти документ до телефона - і система автоматично підтвердить особу користувача.