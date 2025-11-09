ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Центри єдності для українців за кордоном: де відкриються перші

Україна , Неділя 09 листопада 2025 03:10
UA EN RU
Центри єдності для українців за кордоном: де відкриються перші Ілюстративне фото: українці в Польщі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Україна спільно з ЄС та українськими громадськими організаціями готується до розгортання Мережі єдності. Перші центри відкриються в Іспанії та Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України в Telegram.

"Ми працюємо над тим, щоб наші громадяни, які перебувають за кордоном, зберігали зв’язок з державою, мали можливість отримати достовірну інформацію і приймати поінформоване та свідоме рішення про повернення додому", - наголосила заступниця міністра Ілона Гавронська.

Вона розповіла про плани відомства розгорнути Мережу єдності українців.

Її першими осередками стануть Центри єдності, які вже цього року відкриються в Іспанії та Німеччині.

За словами Гавронської, найбільш ефективним підходом до розгортання Мережі єдності є тристороння модель, яка полягає у залученості України, країн-членів ЄС, а також українських громадських організацій, які вже активно працюють за кордоном.

"Наша мета - не тільки створити нові осередки для українців, але й об'єднати вже існуючі ініціативи. По суті, ми формуємо "мережу мереж", щоб зробити видимими й почутими ті активності, які сьогодні реалізують українські громади, громадські та міжнародні організації", - зазначила заступниця міністра.

Ініціативи для українців за кордоном

Раніше РБК-Україна повідомляло про відкриття у Польщі єдиного інформаційного порталу для українців "UA4YOU".

На ньому зібрано все необхідне для українців у Польщі: від легалізації, пошуку роботи та відкриття власного бізнесу до медицини, освіти та культурних ініціатив.

Також українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID. Для цього потрібно мати смартфон із підтримкою NFC (технології безконтактного зв'язку) та один із документів: ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Технологія NFC працює за принципом безконтактного зчитування даних: достатньо прикласти документ до телефона - і система автоматично підтвердить особу користувача.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга
Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України