В Польше запустили единый информационный портал для украинцев "UA4YOU"

Среда 05 ноября 2025 10:42
UA EN RU
В Польше запустили единый информационный портал для украинцев "UA4YOU" Фото: информационный портал для украинцев "UA4YOU" запустили в Польше (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Теперь украинцы, которые находятся в Польше, имеют доступ к единому информационному порталу "UA4YOU". На нем собрано все необходимое для украинцев в Польше: от легализации, поиска работы и открытия собственного бизнеса до медицины, образования и культурных инициатив.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз запуска портала "UA4YOU".

Портал создан Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE) при поддержке Посольства Украины в Польше и Украинского Образовательного Хаба в Польше.

Ресурс работает на украинском языке, доступный бесплатно 24/7.

На "UA4YOU" пользователи могут выбрать актуальную тему, найти необходимую информацию, получить четкие и корректные инструкции, адреса учреждений и готовые образцы документов.

Также на портале можно выбрать проекты или общественные организации по воеводству или тематике. Вся информация изложена в доступном формате, основывается на официальных источниках и постоянно обновляется.

В Польше запустили единый информационный портал для украинцев &quot;UA4YOU&quot;Фото: портал для украинцев UA4YOU (пресс-служба)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Боднар отметил, что платформа UA4YOU поможет свести всю информацию о деятельности украинских организаций, различных ассоциаций об активности украинцев в Польше на одну платформу.

"Эта платформа является открытой, которая позволяет наполнять информационными потоками, данными и они помогут нашим гражданам лучше себя чувствовать в Польше, понимать, что происходит, и, конечно, эффективно функционировать, работать, учиться", - сказал он.

В Польше запустили единый информационный портал для украинцев &quot;UA4YOU&quot;Фото: Посол Украины в Польше Василий Боднар на презентации (пресс-служба)

Как рассказала заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская, платформа UA4YOU - это практический и удобный ресурс для украинцев в Польше, содержащий информацию о ключевых вопросах жизни за рубежом.

"В то же время важно, что эта инициатива не только поддерживает адаптацию, но и сохраняет связь с Украиной - через информацию об украинских школах, культурных событиях, сообществах и совместных проектах", - подчеркнула замминистра.

Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE), координатор Сети Украинских Образовательных Хабов Мария Богуслав отметила, что портал "UA4YOU" создавался с душой и любовью к Украине и украинцам. Здесь есть все, что поможет устроить жизнь в Польше: от поиска работы и обучения до психологической поддержки и культурных событий.

"Портал будет содержать базу общественных организаций в Польше, работающих для украинцев, а также актуальных проектов. Но главное - портал создает ощущение, что свои всегда рядом", - пояснила Мария Богуслав.

В Польше запустили единый информационный портал для украинцев &quot;UA4YOU&quot;Фото: презентация платформы "UA4YOU" в Польше (пресс-служба)

Кроме практической информации, портал помогает украинцам в Польше сохранять связь с Украиной, укрепляя свою идентичность: пользователи найдут разделы об украинских школах, культурных проектах, сообществах и инициативах по всей Польше.

"UA4YOU" приглашает каждого присоединиться к наполнению ресурса: на сайте можно поделиться полезной информацией, которая поможет другим украинцам.

