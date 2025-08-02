В центре Дружковки прогремели взрывы: над городом поднялся густой дым
В субботу утром в Дружковке зафиксирована атака беспилотников. Взрыв прогремел неподалеку от площади, где впоследствии заметили дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Телеграм-канал "Дружковка info".
Об атаке сообщили местные телеграм-каналы.
По их данным, около 10:04 в небе над городом заметили ударный БПЛА, а уже через несколько минут раздался взрыв.
В 10:12 в соцсетях сообщили о столбе дыма со стороны площади.
По состоянию на 10:29 стало известно по данным местных каналов, что удар пришелся непосредственно по району площади "Аврора".
Сейчас официальной информации о последствиях удара нет. Сведения о пострадавших или повреждениях нет.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска регулярно обстреливают города Донецкой области, и Дружковка уже не впервые попадает под огонь.
Например, в марте в результате атаки по городу пострадали семь человек, были повреждены по меньшей мере семь многоэтажек.
Напомним, российские захватчики вечером 8 марта тоже обстреляли город Дружковка.
В результате ударов 7 человек получили ранения, повреждения получили 7 многоэтажек.
Военные аналитики и обозреватели называют Дружковку одним из нескольких городов, входящих в так называемый "крепостной пояс" Украины (это 50-километровая линия из четырех крупных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующая основу обороны ВСУ в Донецкой области).
А в конце января, россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250".