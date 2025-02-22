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РФ сбросила 7 авиабомб по Константиновке: уничтожены здания, есть жертвы

Суббота 22 февраля 2025 15:05
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РФ сбросила 7 авиабомб по Константиновке: уничтожены здания, есть жертвы Фото: РФ массированно атаковала авиабомбами Константиновку (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия массированно атаковала Константиновку авиабомбами, вызвав значительные разрушения. По предварительным данным, два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Сегодня утром Константиновка подверглась многочисленным авиаударам, которые привели к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям еще четырех.

Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут оставаться люди.

По предварительным данным, в результате обстрелов повреждены 10 многоэтажных домов, 21 частный дом, 3 промышленных объекта, магазин, 16 гаражей, а также уничтожены два газопровода и линии электропередач. Кроме того, пострадали девять автомобилей.

Местные власти и спасатели делают все возможное для ликвидации последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.

Атака на Константиновку

19 февраля российская армия осуществила массированные авиаудары по Константиновке в Донецкой области, в результате которых погибли и пострадали люди. Как сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, первый удар был зафиксирован в 00:10, в результате чего один гражданский человек погиб, а еще один получил ранения. В то же время была информация о возможных жертвах под завалами.

ГСЧС отмечает, что после ночного удара под завалами были обнаружены тела двух погибших, а спасатели успешно ликвидировали очаги пожара. Два человека также получили ранения.

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