У центрі Дружківки пролунали вибухи: над містом піднявся густий дим
У суботу вранці в Дружківці зафіксовано атаку безпілотників. Вибух прогримів неподалік площі, де згодом помітили дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Телеграм-канал "Дружківка info".
Про атаку повідомили місцеві телеграм-канали.
За їхніми даними, близько 10:04 у небі над містом помітили ударний БПЛА, а вже через кілька хвилин пролунав вибух.
О 10:12 у сомережах повідомили про стовп диму зі сторони площі.
Станом на 10:29 стало відомо за даними місцевих каналів, що удар припав безпосередньо по району площі "Аврора".
Наразі офіційної інформації про наслідки удару немає. Відомості про постраждалих чи пошкодження немає.
Обстріли Донецької області
Російські війська регулярно обстрілюють міста Донеччини, і Дружківка вже не вперше потрапляє під вогонь.
Наприклад, у березні внаслідок атаки по місту постраждали семеро людей, було пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок.
Нагадаємо, російські загарбники ввечері 8 березня теж обстріляли місто Дружківка.
Внаслідок ударів 7 людей дістали поранення, пошкодження зазнали 7 багатоповерхівок.
Військові аналітики та оглядачі називають Дружківку одним з кількох міст, що входять до так званого "фортечного поясу" України (це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, що формує основу оборони ЗСУ в Донецькій області).
А наприкінці січня, росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250".