РФ планирует давить на Константиновку, но "крепостной пояс" не захватит, - ISW

Военное командование РФ в 2025 году приоритетной задачей видит давление на Константиновку - самую южную точку т.н. "крепостного пояса" в Донецкой области. Но полностью захватить все города этого "пояса", россияне не смогут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что "Крепостной пояс" Украины - это 50-километровая линия из четырех крупных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующая основу обороны Украины в Донецкой области. Россия уже давно пытается захватить эти населенные пункты.

Ближайшая потенциальная цель - Константиновка

По оценкам ведомства, российские силы, которые сейчас действуют к востоку от Покровска возле Воздвиженки, размещены примерно в 22 километрах к югу от Константиновки, - в ближайшей точке продвижения. А российские силы, действующие в Торецке, расположены примерно в 11 километрах от Константиновки в ближайшей точке продвижения по состоянию на 16 февраля.

"Российские войска могут достичь южных окраин Константиновки в мае 2025 года, если им удастся повторить свои недавние темпы продвижения на юг от Покровска. Однако вероятность этого низкая, учитывая вероятную более мощную оборону ВСУ, с которой российские войска столкнутся на пути к Константиновке, и деградацию российских подразделений, участвующих в наступлении", - говорится в отчете ISW.

В то же время, на сегодня российские войска размещены на расстоянии от 25 до 30 километров от восточной окраины Славянска, примерно 20 километров от восточной окраины Краматорска и девяти километров от северо-восточной окраины Константиновки - ближайших точек вдоль линии фронта в Донецкой области.

В ISW отмечают, что прежде чем начать представлять угрозу Славянску, российским войскам на Лиманском и Северском направлениях придется захватить Лиман и Северск, на что, вероятно, уйдет несколько месяцев, а дальше, - продвинуться через многочисленные поля и небольшие населенные пункты.

В отчете напомнили, что большую часть последних 10 месяцев, россияне медленно продвигались через городские районы Часов Яра и Торецка, но до сих пор не смогли полностью захватить эти города.

В Институте изучения войны предполагают, что российские войска могут попытаться продвинуться на юго-запад от Константиновки и попытаться отрезать населенный пункт от остального "крепостного пояса" на западе, но даже такое продвижение не разрушит этот пояс полностью.

"Продвижение российских войск на восток и юг от Константиновки может оказать давление на "крепостное кольцо", однако вряд ли российские войска полностью разрушат и захватят это "кольцо" в 2025 или даже 2026 году", - констатируют в Институте изучения войны.

Многолетняя кампания не удастся

В ведомстве предполагают, что российские военные вряд ли смогут выдержать многолетнюю кампанию против украинского оборонительного пояса вместе с другими наступательными операциями в Украине.

"ISW неоднократно сообщал о потерях личного состава и техники России в Украине и продолжает считать, что такие потери являются неприемлемыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая нынешнюю численность российских вооруженных сил и оборонно-промышленный потенциал", - говорится в отчете.

Многолетняя кампания против ряда важных украинских оборонительных позиций почти наверняка потребует больше сил и средств, чем предыдущие российские усилия на менее важных в оперативном плане участках фронта.

По данным аналитиков Института, российским войскам еще не приходилось сталкиваться со значительной и достаточно мощной украинской обороной со времен их кампании против Бахмута весной 2023 года и Авдеевки зимой 2023-2024 годов. Нынешний метод продвижения российских войск с использованием текущего преимущества в живой силе для проведения дорогих пехотных штурмов вряд ли достигнет тех же результатов перед лицом значительной обороны Вооруженных сил Украины.

В ISW отмечают, что российское военное командование продемонстрировало готовность участвовать в операциях, на завершение которых могут уйти месяцы или даже годы. Это свидетельствует о том, что Владимир Путин продолжает придерживаться теории победы, по которой Россия способна продолжать войну до тех пор, пока не нанесет военное поражение Украине.

"Готовность Путина начать вероятную многолетнюю кампанию против украинского "крепостного пояса" в Донецкой области еще больше подтверждает эту оценку и ставит под сомнение заинтересованность России и ее намерения вести двусторонние переговоры с США", - говорится в отчете Института изучения войны.