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У центрі Тбілісі стався вибух, є постраждалі

Тбілісі, П'ятниця 04 вересня 2020 16:01
У центрі Тбілісі стався вибух, є постраждалі
Фото: на місці вибуху в Тбілісі (t.me/ekho_kavkaza)
Автор: Дмитро Левицький

У центрі грузинської столиці Тбілісі сьогодні, 4 вересня, стався вибух. Вибух пролунав поблизу будівлі Філармонії.

Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу".

За попередніми даними, в результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома. На місці працюють рятувальники та поліція.

Про інші деталі події поки не інформації немає.

Нагадаємо, у Харкові стався вибух на території ринку "Барабашово", в результаті чого згорів трактор.

Також РБК-Україна писало про вибух в салоні автомобіля в Дніпрі, в результаті якого загинув чоловік.

Крім того, в Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі.

Додамо, вибух гранати стався нещодавно у навчальному центрі Десна, в результаті чого загинув військовослужбовець.

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