У центрі Тбілісі стався вибух, є постраждалі

У центрі грузинської столиці Тбілісі сьогодні, 4 вересня, стався вибух. Вибух пролунав поблизу будівлі Філармонії.
Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу".
За попередніми даними, в результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома. На місці працюють рятувальники та поліція.
Про інші деталі події поки не інформації немає.
Нагадаємо, у Харкові стався вибух на території ринку "Барабашово", в результаті чого згорів трактор.
Також РБК-Україна писало про вибух в салоні автомобіля в Дніпрі, в результаті якого загинув чоловік.
Крім того, в Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі.
Додамо, вибух гранати стався нещодавно у навчальному центрі Десна, в результаті чого загинув військовослужбовець.