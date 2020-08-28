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В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі

Одеса, П'ятниця 28 серпня 2020 08:14
В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі
Фото: вибух на одеському заводі (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

В одеському мікрорайоні Шкодова Гора прогримів вибух на території нафтопереробного заводу. У житлових будинках біля підприємства зникла електроенергія.

Про це повідомляє видання "Думська".

Місцеві жителі кажуть, що почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.

Разом з тим, в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що сталося загоряння сухої трави та сміття окремими осередками та приміщення трансформаторної підстанції.

Фото: место взрыва (dumskaya.net та od.dsns.gov.ua)

Близько години ночі загоряння сухої трави було ліквідовано. Також були проведені роботи по випуску диму і охолодженні приміщення. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в одному з гуртожитків навчального центру "Десна" в Чернігівській області стався вибух.

Після цього поліція відкрила провадження за статтею "вбивство".

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