В Одесі стався вибух на нафтопереробному заводі

В одеському мікрорайоні Шкодова Гора прогримів вибух на території нафтопереробного заводу. У житлових будинках біля підприємства зникла електроенергія.
Про це повідомляє видання "Думська".
Місцеві жителі кажуть, що почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу.
Разом з тим, в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що сталося загоряння сухої трави та сміття окремими осередками та приміщення трансформаторної підстанції.
Близько години ночі загоряння сухої трави було ліквідовано. Також були проведені роботи по випуску диму і охолодженні приміщення. Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше в одному з гуртожитків навчального центру "Десна" в Чернігівській області стався вибух.
Після цього поліція відкрила провадження за статтею "вбивство".