У Харкові стався вибух на авторинку "Барабашово"

Фото: вибух у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Сьогодні, 3 вересня, у Харкові на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух. У результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, в результаті вибуху пошкоджений трактор для вивезення сміття. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Московського відділу поліції Харкова.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Дніпрі підірвався чоловік, перебуваючи у власному авто.

Також РБК-Україна писало, що в одному з гуртожитків навчального центру "Десна" у Чернігівській області стався вибух, в результаті чого загинув військовослужбовець.