ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Дніпрі чоловік підірвався у власному авто

Дніпро, Субота 29 серпня 2020 15:52
У Дніпрі чоловік підірвався у власному авто
Фото з місця події (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У суботу вранці, 29 серпня, у Дніпрі загинув чоловік, перебуваючи у власному авто. Правоохоронці розглядають версію недбалого поводження зі зброєю.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Як зазначається, вибух прогримів в припаркованому автомобілі. Незадовго до цього в нього сів водій.

"НП сталася о 10.20 біля одного з ринків у Шевченківському районі. У момент вибуху В автомобілі знаходився лише водій. Постраждалий отримав тілесні ушкодження від яких помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

З місця події правоохоронці вилучили фрагменти магнітного збору, кільце і чеку. За попередніми висновками експертів, могла вибухнути граната Ф-1.

Особу потерпілого встановлено. Це житель Солонянського району міста. Інші люди та припарковані поруч автомобілі не постраждали.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі в окупованому населеному пункті хлопчик підірвався на гранаті.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФК Дніпрополиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся