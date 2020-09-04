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В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

Тбилиси, Пятница 04 сентября 2020 16:01
В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: на месте взрыва в Тбилиси (t.me/ekho_kavkaza)
Автор: Дмитрий Левицкий

В центре грузинской столицы Тбилиси сегодня, 4 сентября, произошел взрыв. Взрыв прогремел вблизи здания Филармонии.

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно. На месте работают спасатели и полиция.

О других деталях происшествия пока не информации нет.

Напомним, в Харькове произошел взрыв на территории рынка "Барабашово", в результате чего сгорел трактор.

Также РБК-Украина писало о взрыве в салоне автомобиля в Днепре, в результате которого погиб мужчина.

Кроме того, в Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Добавим, взрыв гранаты произошел недавно в учебном центре Десна, в результате чего погиб военнослужащий.

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